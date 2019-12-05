واشنطن: الوقت حان لوقف انتهاكات إيران وعزل النظام

قال المبعوث الأمريكي الخاص لإيران براين هوك، اليوم الخميس، إن النظام الإيراني يواصل ارتكاب جرائم "شنيعة" في حق المتظاهرين السلميين، مؤكدا أن الوقت قد حان لتدخل الأمم لوقف تلك الممارسات وعزل النظام.



وأوضح هوك، في مؤتمر صحفي، أن طهران تحجب المعلومات عن عدد قتلى المظاهرات والمعتقلين، وتابع قائلًا "تلقينا تقارير تفيد بأن النظام الإيراني يرتكب انتهاكات مخالفة لحقوق الإنسان ضد المعتقلين على خلفية الاحتجاجات".

وأكد هوك أن ممارسات النظام الإيراني تكشف حقيقة الوضع الداخلي، حيث يعاني الشعب من ظروف قاسية في ظل عمليات القتل والاعتقال، موضحا أن النظام قد يكون قتلت أكثر من ألف شخص منذ بدء الاحتجاجات في البلاد.

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ودعا المبعوث الأمريكي الخاص بشأن إيران، المجتمع الدولي إلى ضرورة دعم الشعب الإيراني.



وفيما يخص التحركات الخارجية للنظام الإيراني، أوضح هوك أن طهران ليس لها أي وجود شرعي في اليمن، وتعمل على إطالة أمد الحرب على حساب اليمنيين، وعليها أن تتوقف عن تدخلاتها في المنطقة.





وأشار هوك، خلال المؤتمر الصحفي، إلى إعلان القوات البحرية الأمريكية، أمس الأربعاء، التي أكدت فيه إحباط محاولة تهريب أجزاء صواريخ إيرانية متطورة إلى مليشيا الحوثي الانقلابية الإرهابية باليمن.

وأكد هوك أن أجزاء الصواريخ الإيرانية التي صادرناها في بحر العرب معقدة، وتم استخدامها في النزاع باليمن.