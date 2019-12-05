انت الان تتابع بوتين: روسيا مستعدة لتمديد معاهدة ستارت الجديدة بحلول نهاية العام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
نقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قوله يوم الخميس إن بلاده مستعدة بحلول نهاية العام لتمديد معاهدة ستارت الجديدة المتعلقة بالأسلحة النووية دون شروط أو مناقشات إضافية.
ومعاهدة ستارت الجديدة التي تنتهي في فبراير شباط 2021 هي آخر معاهدة رئيسية للحد من الأسلحة النووية بين روسيا والولايات المتحدة وتقيد عدد الرؤوس النووية الاستراتيجية التي يمكن نشرها.
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