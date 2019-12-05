شكرا لقرائتكم خبر عن 25 قتيلا وجريحا للحوثي في صعدة والحديدة بينهم قيادي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد الشميري (جدة)

أعلن قائد محور آزال بمحافظة صعدة العميد ياسر الحارثي مصرع القيادي الحوثي المرتضى علي الشريف المكنى بـ«أبو تنكيل» في كمين نفذه اللواء 102 قوات خاصة تابعة للجيش الوطني في شرق جبل شيحاط مثلث باقم الصفراء.

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وقال الحارثي: حاولت المليشيا الحوثية تنفيذ عدد من الهجمات لكننا أفشلناها، وتم الترتيب لهجوم مضاد على المجاميع الحوثية التي تم رصدها عبر كاميرا الاستطلاع لاستدراج بعض تلك المجاميع إلى كمائن محكمة ما أسفر عن مصرع العشرات، كما تمت السيطرة على عدد من الأسلحة والمعدات الحوثية بينهم كاميرا تصوير خاصة كان يعمل بها أحد القتلى الحوثيين ويدعى أبو عبدالملك وعثر في الذاكرة الخاصة بها على مقاطع توثق بعض المواجهات وفرارهم من الضربات الجوية في كتاف بمحافظة صعدة ودمت بمحافظة الضالع إلى جانب تسجيلات لاتصالات بين مسؤولين حوثيين تم فيها التأكيد على مصرع بعض قياداتهم هناك وأخرى تبتز المواطنين للمشاركة معهم في الجبهات.

وفي محافظة الحديدة، أكد المتحدث باسم الساحل الغربي العقيد وضاح الدبيس أن المليشيا تجند عددا من الأطفال من محافظات ريمة وصعدة وذمار، بإرسالهم بعربات تابعة لنزع الألغام التي سلمتها لهم الأمم المتحدة إلى الجبهات في مديرية حيس جنوب الحديدة.

وأشار إلى أن الاشتباكات مستمرة في الحديدة وهناك 13 جثة من قتلى المليشيا وصلت إلى مستشفى باجل بمحافظة شرق محافظة الحديدة، فيما لا تزال 6 جثث ملقاة في مناطق التماس بمديرية حيس جنوب محافظة الحديدة ولم تستطع المليشيا انتزاعها جراء المواجهات العنيفة مع الجيش اليمني.