شكرا لقرائتكم خبر عن بزعم منع الاختلاط.. الحوثي يغلق مقاهي صنعاء والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أغلقت مليشيا الحوثي في العاصمة صنعاء، عددا من المقاهي، تحت مزاعم منع الاختلاط.

وأفادت وسائل اعلام محلية اليوم (الخميس)، بأن مليشيا الحوثي شنت خلال اليومين الماضيين حملة واسعة بمناطق متفرقة من صنعاء، وأغلقت عدداً من المقاهي تحت مبررات منع الاختلاط، معتبرين وجودها من «أسباب تأخير النصر» بحسب مزاعمهم.

ولفتت المصادر إلى أن المليشيات الحوثية أغلقت بيت المعرفة في حي نواكشوط بالعاصمة اليمنية، الذي يضم مقهى ومكتبة وقاعة للاحتفالات.

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يذكر أن مليشيا الانقلاب كانت أغلقت في وقت سابق العديد من المقاهي، وذلك في إطار التضييق على الحريات وقمع المواطنين في المناطق الواقعة تحت سيطرتها.

كما عمدت خلال السنوات الماضية إلى التضييق على اليمنيين في مناطق سيطرتها تحت ذرائع عدة، ولعل أبرزها محاربة ومنع الاختلاط خصوصاً في الأماكن العامة والجامعات الحكومية.

وفضح تقرير حقوقي رسمي أخيرا ارتكاب مليشيات الحوثي أكثر من 25 ألف انتهاك ضد المدنيين في أمانة العاصمة صنعاء، منذ مطلع العام 2017، وحتى 2019.

وأوضح التقرير الصادر عن مكتب حقوق الإنسان بأمانة العاصمة، أن انتهاكات المليشيات في حق أبناء العاصمة توزعت بين حالات قتل وإصابات وتعذيب واعتقالات ونهب للممتلكات العامة والخاصة، وتجنيد الأطفال وانتهاكات للطفولة وللمرأة.