المسماري: الجيش الليبي سيتصدى بقوة لأطماع تركيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - طرابلس

تعهد الناطق باسم الجيش الوطني الليبي أحمد المسماري بالتصدي لأطماع الأتراك في بلاده، وأكد تصميم الجيش الليبي على مواجهة الاتفاق الذي عقده فايز السراج مع تركيا، والذي يهدد ثروة وسيادة ليبيا، بكل قوة، وذكر المسماري أن المعركة أصبحت ضد الأطماع التركية في الأراضي الليبية.

وشدد على أن «سلاح الجو الليبي يسيطر بشكل كامل على أجواء ليبيا» مشددا على أن «معركة الجيش تهدف لمنع داعش والقاعدة من التحصن في ملاذ آمن على الأراضي الليبية».

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وأكد المسماري، أن قوات الجيش لم تعد على تخوم طرابلس، بل تقدمت إلى داخل الأحياء الرئيسة فيها، مبينا أنها موجودة في مناطق متفرقة بمختلف القطاعات العسكرية.

وأفاد المسماري في مؤتمر صحفي بأن الانهيار في صفوف المجموعات المسلحة أصبح بشكل واضح الآن أمام التقدم الثابت للقوات المسلحة، وقال إن معركة القوات المسلحة هي من أجل اجتثاث المجموعات الإرهابية، وكذلك المجموعات الإجرامية وحرمانها من أي وجود في ليبيا.

وكان رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح طالب الجامعة العربية والأمم المتحدة بسحب الاعتراف بحكومة الوفاق المدعومة دوليا بسبب إبرام الاتفاق مع تركيا رغم انتهاء سريان اتفاق الصخيرات المبرم عام 2015، الذي تم بموجبه تشكيل حكومة الوفاق.