شراكة بين مركز الملك سلمان والتحالف الإسلامي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - الرياض

أبرم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس مذكرة تعاون مع التحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب لتنفيذ عدة برامج مشتركة.

Advertisements

وقع الاتفاقية المستشار بالديوان الملكي، المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله الربيعة، فيما وقعها عن الطرف الآخر الأمين العام لمركز التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب اللواء ركن طيار محمد المغيدي ، بمقر المركز في الرياض.

وسيجري بموجب المذكرة تعزيز جوانب التعاون بين الجانبين في المبادرات والبرامج ذات الاهتمام المشترك، وفي مجال المؤتمرات والندوات والمحاضرات، وبناء القدرات والبرامج التدريبية المشتركة، وتبادل المعلومات والتقارير والإحصاءات والمطبوعات

والدراسات، وإجراء الزيارات والخدمات الاستشارية والتطوعية.