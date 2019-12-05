ضبط صواريخ إيرانية متجهة للحوثيين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» ضبط قارب يحمل صواريخ موجهة متقدمة في بحر العرب، وأكدت أن مصدر الصواريخ إيران.

وأكد المتحدث باسم البنتاجون، الكوماندر شون روبرتسون، «أن سلاح البحرية الأمريكي أوقف قاربا لا يحمل أي مستندات تشير إلى هويته، وتم بالفعل ضبط مخزن على متنه صواريخ متقدمة»، وتابع «بعد إجراء فحوص تدقيق وتقصي المعلومات تبين أن مصدر هذه الصواريخ المتقدمة إيران»، وأشار إلى معلومات أخرى قد يكشف عنها البنتاجون فور انتهاء التحقيقات.

وكان مسؤولون أمريكيون أعلنوا أن سفينة حربية تابعة للبحرية صادرت «كمية كبيرة» من قطع صواريخ موجهة، كانت في طريقها إلى المتمردين في اليمن.

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وقال المسؤولون، بحسب ما نقلته وكالة أسوشيتد برس، إنها المرة الأولى التي يتم فيها الاستيلاء على أجزاء لصواريخ متطورة بهذا القدر خلال نقلها إلى الحرب في اليمن.

وبينوا أن مصادرة القطع نفذتها البحرية الأمريكية وفريق من خفر السواحل الأمريكي، وتمت على قارب صغير في بحر العرب أمس الأول، وأضافوا أن طاقم القارب الصغير نقل إلى خفر السواحل اليمني، وأن أجزاء الصواريخ في حيازة الولايات المتحدة حاليا.

وخلال السنوات الأخيرة، اعترضت سفن حربية أمريكية وصادرت أسلحة إيرانية كانت متجهة على الأرجح للحوثيين. وقال المسؤول إن الاختلاف هذه المرة يتمثل في طبيعة الأجزاء.

من جهته، أعلن المتحدث باسم القوات المشتركة في السواحل الغربية لليمن العقيد وضاح الدبيس ضبط القوات الأمريكية ودوريات التحالف العربي أمس سفينة تحمل صواريخ إيرانية في المياه اليمنية، وقال إنها كانت قبالة ميناء الصليف في الحديدة لتفريغها في زوارق صيد يمنية ونقلها للحوثي.