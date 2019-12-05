قرقاش: نتطلع إلى قمة الرياض بكل تفاؤل وأمل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أعرب وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش عن تطلع بلاده للقمة الخليجية المقررة في العاصمة السعودية الرياض خلال أيام.

وكتب قرقاش، على حسابه على موقع تويتر «نتطلع إلى قمة الرياض بكل تفاؤل وأمل، فهي القمة التي تستمد أهميتها من ما يحمله الموقع والمكان من وزن وثقل استراتيجي».

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وأضاف «إيماننا راسخ بدور المملكة الشقيقة الخليجي والعربي، ومعه التزامنا الوطيد بنجاح مسيرة مجلس التعاون في زمن التشتت والقلق»، وشدد على «التزام دولة الإمارات بالتكتل الخليجي المؤسسي في عمق رؤيتها الحريصة على استقرار المنطقة وازدهارها».

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وجه رسائل إلى زعماء دول الخليج لحضور اجتماع الدورة الـ40 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الثلاثاء المقبل.

وكان من المقرر عقد قمة هذا العام في الإمارات، ولكن تم تغيير مكان الانعقاد إلى الرياض.