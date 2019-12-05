1600 لغم حوثي يتلفها «مسام» في شبوة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - عدن أتلف المشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن «مسام» 1600 لغم وقذيفة غير منفجرة وعبوات ناسفة، زرعتها ميليشيات الحوثي الانقلابية في مديرية بيحان بمحافظة شبوة، جنوب شرق البلاد. وتعد عملية التفجير والإتلاف التي نفذتها فرق «مسام» الهندسية هي العملية الثامنة على مستوى مديريتي بيحان وعسيلان في محافظة شبوة. وأكد المشرف العام للفرق الهندسية في شبوة المهندس عبدالله سالم أن الفرق العاملة في مديريتي بيحان وعسيلان تمكنت منذ بدء العمل في المشروع من تطهير وتأمين 30 حقلا ومنطقة ملغومة، نزعت الفرق منها نحو 23 ألف لغم وعبوة ناسفة وقذيفة غير منفجرة.



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