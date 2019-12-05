الجيش اليمني يصد هجوما ويجبر الحوثيين على الفرار

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أفشلت قوات الجيش الوطني اليمني هجمات عدة لميليشيات الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، جنوب الحديدة غرب البلاد.

وحاولت مجموعة من ميليشيات الحوثي التقدم باتجاه مواقع متفرقة في مديرية حيس، إلا أن قوات الجيش رصدت تلك المحاولات وأفشلتها.

وذكر موقع الجيش الوطني «سبتمبر نت» بأن قوات الجيش تمكنت من صد هجوم للميليشيات الحوثية، على منطقة الجبلية جنوب مديرية التحيتا، وأجبرتها على الفرار.

وقتل القيادي في قوات الانتقالي الجنوبي سالم عوض الساحمي في اشتباكات مع قوات اللواء الأول حماية رئاسية أثناء اعتراض قوات من الانتقالي لقوات تابعة للواء كانت في طريقها إلى مدينة شقرة الساحلية بمحافظة أبين وفقا لمصدر محلي.

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وفي شبوة قتل مدير أمن مديرية الروضة مجاهد باعوضة مع أحد مرافقيه في كمين مسلح من قبل مسلحين مجهولين.

وعلى صعيد مختلف، جددت المقاومة الوطنية في الساحل الغربي، خلال احتفائية إحياء الذكرى الثانية لانتفاضة 2 ديسمبر التي قادها الرئيس السابق علي عبدالله صالح، تأكيدها على مواصلة مقاومة ميليشيات الحوثي حتى استكمال تحرير اليمن من الميليشيات الموالية لإيران.

وقال ناطق المقاومة، العميد صادق دويد في كلمة ألقاها في المهرجان الحاشد في مدينة الخوخة جنوب الحديدة، إن أحد امتدادات الانتفاضة تجلى في أرض تهامة (المنطقة الساحلية الغربية في اليمن) بإنهاء الأحلام الحوثية، التي أشار إلى أن تجارب اليمنيين مع ميليشياتها منذ انقلابها قبل خمس سنوات كشفت مشروع الحوثي المتخلف «الفرقة والسلالية والعنصرية والإرهاب والمناطقية والاستبداد والنهب والفساد والإفقار». وثمن دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة «على ما قدمت للقوات المشتركة ولأبناء الساحل الغربي من دعم مادي ومعنوي ولكل أشكال المقاومة في مختلف جبهات التصدي للمشروع الإيراني المتخلف».

وفوض بيان صادر، عن مهرجان جماهيري حاشد في مدينة الخوخة، بمحافظة الحديدة الساحلية، القوات المشتركة باستكمال تحرير المحافظة، بما فيها مدينة الحديدة وموانئها الثلاثة من ميليشيات الحوثي، الموالية لإيران.

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