الجيش السوداني يلقي القبض على عناصر بوكو حرام الإرهابية داخل أراضيه

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس _ الخرطوم تمكنت الاستخبارات العسكرية السودانية من القبض على 6 من عناصر تنظيم بوكو حرام الإرهابي داخل الحدود السودانية، يحملون الجنسية التشادية. وأوضح المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية، العميد ركن عامر محمد الحسن، في بيان أصدره اليوم، أن تلك العناصر سلمت للأجهزة الأمنية التشادية المختصة، وذلك استنادا إلى علاقات التعاون الأمني وفق برتوكول التعاون في مجال أمن ومراقبة الحدود المشتركة الموقع بين السودان وليبيا والنيجر وجمهورية تشاد.



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