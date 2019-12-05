شكرا لقرائتكم بيلوسي تطلق "عزل ترمب".. والرئيس: سأنتصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بعد أن أطلقت رئيسة مجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي، إجراءات عزل الرئيس دونالد ترمب، قال البيت الأبيض إن على الديمقراطيين "أن يخجلوا" من أنفسهم.

كما ذكرت كبيرة المتحدثين باسم ترمب، ستيفاني غريشام، على تويتر: "يجب أن يخجل الديمقراطيون من أنفسهم"، مضيفة أنه عندما يطلق مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون إجراءات العزل، فإن ترمب يتطلع إلى "محكمة عادلة في مجلس الشيوخ" الذي يسيطر عليه الجمهوريون.

إلى ذلك، أكد ترمب الخميس أنه "سينتصر" في معركة عزله. وكتب على تويتر: "الجيد هو أن الجمهوريين موحدون الآن أكثر من أي وقت مضى. سننتصر".

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وفي وقت سابق الخميس، حث الرئيس أعضاء مجلس النواب من الديمقراطيين على التحرك سريعاً لو كانوا يعتزمون مساءلته حتى يتسنى لمجلس الشيوخ، الذي يهيمن عليه الجمهوريون، التعامل مع القضية. وكتب على تويتر: "إذا كنتم ستقررون مساءلتي، فلتفعلوا ذلك الآن، بسرعة، حتى يكون لدينا محاكمة عادلة في مجلس الشيوخ، وليتسنى لبلدنا العودة للعمل".

"لم يترك لنا خياراً"

يشار إلى أن بيلوسي كانت قد طلبت، الخميس، من رئيس اللجنة القضائية صياغة لوائح الاتهام ضد ترمب، قائلة إن إساءة استغلاله للسلطة لتحقيق منافع سياسية "لا يترك لنا خياراً سوى التحرك".

وفي بيان تلفزيوني مقتضب صرحت بيلوسي: "للأسف ولكن بكل ثقة وتواضع، وبولاء لمؤسسي البلاد وبقلب مفعم بالحب لأميركا، أطلب اليوم من رئيس (اللجنة القضائية في مجلس النواب جيري نادلر) المضي قدماً في صياغة لوائح الاتهام" بهدف عزل الرئيس الذي قالت إنه "أساء استخدام السلطة وقوض الأمن القومي وعرض للخطر نزاهة علاقاتنا. لم يترك لنا الرئيس خياراً سوى التحرك".

إلى ذلك أدلت بيلوسي بتلك التصريحات بعد يوم من عقد اللجنة القضائية جلسة قال فيها خبراء قانون دستوري استدعاهم نواب ديمقراطيون إن "ترمب شارك في أفعال تشكل جرائم تستدعي المساءلة بموجب الدستور"، وفق تعبيرهم. وقال خبير استدعاه نواب جمهوريون إن تحقيق المساءلة الذي يقوده ديمقراطيون أجري على عجل وحافل بالأخطاء.