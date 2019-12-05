الأمن التركي أوقف 7 أجانب من تنظيم "داعش" اثر عملية أمنية موسعة بأنقرة

أعلنت مديرية أمن العاصمة التركية ​أنقرة​، في بيان، أنّ "فرق ​مكافحة الإرهاب​ التابعة للمديرية نفّذت عمليّة أمنيّة، أدّت إلى توقيف 7 من أصل 12 من عناصر تنظيم "داعش" صدرت بحقّهم مذكرة توقيف، تبيّن وجود ارتباطات لهم مع مناطق الاشتباك في ​سوريا​ و​العراق​؛ وذلك في إطار عمليّة موّسعة في عموم الولاية".

في الإطار نفسه، أوضحت مصادر أمنيّة لوكالة "الأناضول" التركية، أنّ "5 من الموقوفين يحملون الجنسية العراقية، فيما يحمل اثنان الجنسية السورية".

وتواصل سلطات مكافحة الإرهاب التركية التحقيق مع المشتبه بهم، بعد إجراء الفحوصات الطبيّة اللازمة.