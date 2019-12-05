"حماس" تحمل إسرائيل مسؤولية حياة معتقلين اثنين مضربين عن الطعام

حملت حركة "حماس" الفلسطينية، ​إسرائيل​ "المسؤولية عن حياة معتقلين اثنين مضربين عن الطعام في سجونها منذ أكثر من 70 يوما"، مشيرةً إلى أن "الانتهاكات الإسرائيلية مستمرة بحق أسرانا في سجونها "، لافتةً إلى أنه "في ظل الخطر الشديد الذي يهدد حياة الأسيرين مصعب الهندي وأحمد زهران المضربين عن الطعام لأكثر من 70 يوما، تتجاهل إسرائيل مطالبهم العادلة بإطلاق سراحهما، رغم ​تقارير​ طبية تشير إلى أنهما دخلا في حالة الخطر".

ولفتت إلى أنه "يواصل الأسيران بصمودهما الأسطوري مسيرة النضال ، وكفاح الحركة الأسيرة في مواجهة الاحتلال وسياساته الظالمة؛ تعبيرا عن إرادة الصمود التي يثبتها الأسرى الأبطال داخل الزنازين وأقبية التحقيق"، داعيةً ​الفلسطينيين​ إلى "القيام بواجبهم الوطني وتحمل أعباء المرحلة بتكثيف الفعل المقاوم والاشتباك مع العدو، وتشكيل أوسع حالة حراك شعبي جماهيري تضامنا مع الأسرى، وتعزيزا لصمودهم في معركتهم المتواصلة مع سلطات الاحتلال".