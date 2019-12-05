نفى ديوان رئاسة ​إقليم كردستان​ ​العراق​ "صحة أنباء جرى تداولها خلال الأيام الأخيرة، مفادها أن ثلاث طائرات إماراتية محملة ب​السلاح​ قد وصلت إلى الإقليم"، مشدداً على ان "هذا الخبر مزيف وملفق تماما ولا أساس له، وبعيد كل البعد عن ​الصحة​".

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كانت هذه تفاصيل خبر ديوان إقليم كردستان: لم تصل طائرات إماراتية محملة بالأسلحة للإقليم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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