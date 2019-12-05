إحراق امرأة وهي في طريقها إلى جلسة محاكمة المتهمين باغتصابها في الهند

تصارع شابة تبلغ من العمر 23 عاماً من أجل البقاء على قيد ​الحياة​، بعد أن تمّ إحراقها في ​شمال الهند​ وهي في طريقها إلى جلسة محاكمة رجلين اتّهما باغتصابها، ورفعت ضدّهما ​دعوى قضائية​ في شهر آذار الماضي. ونقلت الفتاة للمستشفى حيث تتلقى العلاج من حروق شديدة، وهي في حالة حرجة.

وأعلنت ​الشرطة​ أنه تمّ توقيف 5 أشخاص من بينهم المتهمان باغتصابها، للاشتباه بضلوعهم في إحراقها.

وأوضح الأطباء المشرفون على علاجها في المستشفى، إنها أصيبت بحروق بنسبة 90 في المئة وإنها ستنقل قريبا بواسطة إسعاف جوي إلى العاصمة دلهي للحصول على رعاية طبية أفضل.