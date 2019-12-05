السراج يدعو الدول المعنية بالشأن الليبي للمشاركة بمؤتمر برلين

شدد رئيس المجلس الرئاسي ل​حكومة​ الوفاق الليبية، ​فائز السراج​ على "ضرورة مشاركة كافة الدول المعنية بالشأن الليبي في ​مؤتمر برلين​"، مشيراً إلى أن "أي حديث عن وقف ​إطلاق النار​ ب​طرابلس​ يجب أن يرتبط بانسحاب ​القوات​ المعتدية".

وثمن "ما تبذله ​ألمانيا​ و​الاتحاد الأوروبي​ من جهود لمساعدة الشعب الليبي على تجاوز ​الأزمة​ الراهنة"، مشددا على "تمسك حكومة الوفاق بالثوابت الوطنية في معالجة الأوضاع ب​ليبيا​ محليا ودوليا، فضلا عن ضرورة الالتزام بالاتفاق السياسي الليبي والأجسام المنبثقة عنه كمرجعية أساسية لأي حوار أو اتفاق".