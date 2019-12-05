السراج يدعو الدول المعنية بالشأن الليبي للمشاركة بمؤتمر برلين

شدد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، فائز السراج على "ضرورة مشاركة كافة الدول المعنية بالشأن الليبي في مؤتمر برلين"، مشيراً إلى أن "أي حديث عن وقف إطلاق النار بطرابلس يجب أن يرتبط بانسحاب القوات المعتدية".
وثمن "ما تبذله ألمانيا والاتحاد الأوروبي من جهود لمساعدة الشعب الليبي على تجاوز الأزمة الراهنة"، مشددا على "تمسك حكومة الوفاق بالثوابت الوطنية في معالجة الأوضاع بليبيا محليا ودوليا، فضلا عن ضرورة الالتزام بالاتفاق السياسي الليبي والأجسام المنبثقة عنه كمرجعية أساسية لأي حوار أو اتفاق".
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