الأمم المتحدة: عودة 111 ألف نازح سوداني لمناطقهم في 9 أشهر

أعلنت ​الأمم المتحدة​ عن أنه "تم تسجيل عودة 111 ألف و500 نازح إلى مناطقهم في 6 ولايات ب​السودان​ في الفترة من كانون الثاني وحتى أيلول 2019"، موضحةً أنه "في أول 9 شهور من 2019 سجلت ​منظمة الهجرة الدولية​ خروج 14ألف و500 نازح جديد من مناطقهم، وعودة 111 ألف و500 نازح إلى 6 ولايات بالسودان".

ولفتت إلى أن "أعلى عدد من ​النازحين​ الجدد سجل في ولاية جنوب ​دارفور​ بواقع 5 آلاف و800 شخص"، مبيناً أن "أكبر عدد للعائدين المسجلين كان في ولاية شمال دارفور بواقع 44 ألف و500 شخص"، مضيفاً "ذلك يأتي على الأرجح بسبب تحسن الأوضاع الأمنية ووقف الأعمال القتالية ومبادرات بناء ​السلام​ التي اتخذتها ​حكومة​ السودان والشركاء".