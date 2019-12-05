الجيش الايراني يكشف عن منظومة ذكية لإدارة اتصالات قواته المسلحة

أزاحت هيئة الأركان العامة في ​الجيش الايراني​، الستار عن "أول ​منظومة​ ذكية لإدارة ​الاتصالات​ في ​القوات المسلحة​ الإيرانية، وذلك خلال معرض منجزات ​منظمة الصناعات الدفاعية​"، مشيرةً الى ان "الهدف من هذه المنظومة زيادة سرعة ودقة الرد على طلبات القوات المسلحة وتوفير الإمكانية للقوات المسلحة لمتابعة الرد على مطالبها بصورة دقيقة، والمشاركة فيها بصورة فاعلة".

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