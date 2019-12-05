بيلوسي طلبت صياغة لوائح الاتهام بحق ترامب: هناك أدلة على استغلاله السلطة لمكاسب شخصية

طلبت رئيسة ​مجلس النواب الأميركي​ ​نانسي بيلوسي​، من رئيس اللجنة القضائية في مجلس النواب "المضي قدمًا في صياغة لوائح الاتهام بحقّ الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​". وأكّدت أنّ "هناك أدلّة دامغة على استغلال ترامب سلطته لكسب منافع شخصيّة وسياسيّة"، مركّزةً على أنّ "ترامبيحاول من جديد أن يفسد الانتخابات ويقوّض نزاهتها لمصلحته"، مشدّدةً على أنّ "الديمقراطية في ​الولايات المتحدة الأميركية​ على المحك، وترامب لم يترك لنا خيارًا سوى التحرّك".

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