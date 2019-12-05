رئيس البرلمان الأوروبي: لا نقدّم دعما ماليا للحكومة التركية

أكد رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي أن "البرلمان لا يقدّم دعما ماليا لحكومة تركيا لمساعدة اللاجئين على أراضيها"، مشيراً إلى أن "البرلمان الأوروبي يدعم مؤسسات إغاثية تابعة للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي لتلبية احتياجات اللاجئين في تركيا، لذا نحن لا نموّل الحكومة التركية على عكس ما يرغب البعض في الاعتقاد به".
ولفت إلى أن "موقف البرلمان الأوروبي من استضافة تركيا للاجئين واضح جدا"، مشيراً إلى "إننا لا نقدّم الدعم المالي للحكومة التركية"، موضحاً أن "المساعدات المرسلة إلى تركيا مخصصة من أجل اللاجئين الراغبين بالعودة إلى سوريا".
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