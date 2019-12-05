AFP: أرامكو تمكنت من جمع 25.6 مليار دولار في أول عملية اكتتاب

كشفت مصادر لوكالة ​الصحافة​ الفرنسية أن "شركة ​أرامكو​ ​السعودية​ للنفط، تمكنت من جمع 25.6 مليار ​دولار​ من المستثمرين في إطار عملية الاكتتاب العام، ما يعني تقييمها بـ1.7 تريليون دولار"، موضحة أنه "سيتم طرح أسهم أرامكو في بورصة ​الرياض​ بأسعار تبدأ من 32 ريال سعودي، ما يجعل قيمة الشركة 1.7 تريليون دولار، ويجعلها أكبر شركة على الإطلاق".

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