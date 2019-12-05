الشرطة البريطاينة فتحت تحقيقا بحادث طعن أدى الى مقتل رجل شرق لندن

أفادت قناة "​سكاي نيوز​" أن ​الشرطة​ البريطاينة فتحت تحقيقا ب​حادث طعن​ أدى الى مقتل رجل في العشرينات من عمره في مدينة كلارينس ميوز شرق لندن، مشيرة الى أنه تم القبض على رجل للاشتباه في ارتكابه الجريمة وهو محتجز في مركز للشرطة شمال لندن، إلا أنه لم يتم تحديد هوية الضحية بعد. *ترجمة "النشرة".

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