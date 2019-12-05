المقداد: سوريا ستواصل تقديم الدعم للأونروا بما يضمن استمرار الحياة الكريمة للاجئين الفلسطينيين

أعرب المقداد نائب وزير الخارجية السورية ​فيصل المقداد​، عن ارتياحه "لقرار ​الجمعية العامة للأمم المتحدة​ بتجديد ولاية ​الأونروا​ لثلاث سنوات قادمة بتصويت الغالبية الساحقة من الدول الأعضاء في ​الأمم المتحدة​ لصالح التجديد مقابل تصويت ​الولايات المتحدة الأميركية​ و​إسرائيل​ ضد القرار وهو ما من شأنه مواصلة دعم قضية ​اللاجئين الفلسطينيين​ وتخفيف معاناتهم وخاصة في ظل المحاولات والضغوط الكبيرة التي تمارسها ​واشنطن​ وإسرائيل تماشياً مع تآمرهما المستمر لتصفية ​القضية الفلسطينية​ والحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني وعلى رأسها ​حق العودة​".

وفي تصريح بعد لقائه المفوض العام بالإنابة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "الأونروا" كريستيان ساوندرز، أكد المقداد أن "​سوريا​ من جانبها ستواصل تقديم الدعم اللازم للأونروا بما يضمن استمرار ​الحياة​ الكريمة للاجئين الفلسطينيين الموجودين في سوريا ويعزز التعاون القائم بين الجانبين على أساس من الثقة والإيمان بأهمية الدفاع عن حقوق ​الشعب الفلسطيني​".

وأكد "إدانة سوريا لسياسات الكيان العنصري الصهيوني الدموية تجاه الشعب الفلسطيني والتي تتناقض مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة بما في ذلك هجماته غير الإنسانية على ​قطاع غزة​ واستمراره ببناء المستوطنات في الأراضي المحتلة على حساب الشعب الفلسطيني".