المقداد: سوريا ستواصل تقديم الدعم للأونروا بما يضمن استمرار الحياة الكريمة للاجئين الفلسطينيين

أعرب المقداد نائب وزير الخارجية السورية فيصل المقداد، عن ارتياحه "لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتجديد ولاية الأونروا لثلاث سنوات قادمة بتصويت الغالبية الساحقة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لصالح التجديد مقابل تصويت الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل ضد القرار وهو ما من شأنه مواصلة دعم قضية اللاجئين الفلسطينيين وتخفيف معاناتهم وخاصة في ظل المحاولات والضغوط الكبيرة التي تمارسها واشنطن وإسرائيل تماشياً مع تآمرهما المستمر لتصفية القضية الفلسطينية والحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني وعلى رأسها حق العودة".
وفي تصريح بعد لقائه المفوض العام بالإنابة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "الأونروا" كريستيان ساوندرز، أكد المقداد أن "سوريا من جانبها ستواصل تقديم الدعم اللازم للأونروا بما يضمن استمرار الحياة الكريمة للاجئين الفلسطينيين الموجودين في سوريا ويعزز التعاون القائم بين الجانبين على أساس من الثقة والإيمان بأهمية الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني".
وأكد "إدانة سوريا لسياسات الكيان العنصري الصهيوني الدموية تجاه الشعب الفلسطيني والتي تتناقض مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة بما في ذلك هجماته غير الإنسانية على قطاع غزة واستمراره ببناء المستوطنات في الأراضي المحتلة على حساب الشعب الفلسطيني".
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