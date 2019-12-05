وزارة الاشغال: الاتربة والاحجار هي التي سدت مجاري المياه

أكد مستشار وزير الاشغال العامة والنقل بيار بعقليني، أن "وزارة الاشغال العامة والنقل تعطي الاهمية في الوقت الحالي لسحب المياه عن الطرقات مع وجود رواسب جرفتها السيول من المرتفعات، اضافة الى تأمين الاقنية تحسباً لأي تساقط جديد للمطر".
وفي حديث تلفزيوني، شدد بعقليني على أن "فرق وزارة الاشغال منتشرة في الضاحية الجنوبية وشويفات وخلدة والناعمة وصيدا والناقورة"، موضحاً أن "حجم الاتربة والاحجار هي التي سدت المجاري وان وزارة الاشغال غير مسؤولة عن الطرق الداخلية".
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