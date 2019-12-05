وزارة الاشغال: الاتربة والاحجار هي التي سدت مجاري المياه

أكد مستشار وزير الاشغال العامة والنقل بيار بعقليني، أن "​وزارة الاشغال​ العامة والنقل تعطي الاهمية في الوقت الحالي لسحب ​المياه​ عن الطرقات مع وجود رواسب جرفتها ​السيول​ من المرتفعات، اضافة الى تأمين الاقنية تحسباً لأي تساقط جديد للمطر".

وفي حديث تلفزيوني، شدد بعقليني على أن "فرق وزارة الاشغال منتشرة في ​الضاحية الجنوبية​ وشويفات وخلدة و​الناعمة​ وصيدا و​الناقورة​"، موضحاً أن "حجم الاتربة والاحجار هي التي سدت المجاري وان وزارة الاشغال غير مسؤولة عن الطرق الداخلية".