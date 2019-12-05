ميقاتي: أسماء سياسية قد تظهر على الساحة قبل بدء الاستشارات النيابية

لفت وزير ​الحكومة​ الاسبق ​نجيب ميقاتي​ إلى "إننا نتخوف أن تكلف الحكومة على مزاج تيار سياسي معين"، مشيراً إلى "إننا بدأنا بتأليف الحكومة قبل عملية التكليف"، مضيفاً "​سمير الخطيب​ يملك كل مقومات الاحترام لكن المرحلة الحالية صعبة".

وفي حديث لقناة "الحدث"، أكد ميقاتي أنه "لا يمكن حل أزمة ​لبنان​ الحالية بطريقة تقليدية"، كاشفاً عن أن "أسماء سياسية قد تظهر على الساحة قبل بدء ​الاستشارات النيابية​".