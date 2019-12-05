لفت وزير الحكومة الاسبق نجيب ميقاتي إلى "إننا نتخوف أن تكلف الحكومة على مزاج تيار سياسي معين"، مشيراً إلى "إننا بدأنا بتأليف الحكومة قبل عملية التكليف"، مضيفاً "سمير الخطيب يملك كل مقومات الاحترام لكن المرحلة الحالية صعبة".
وفي حديث لقناة "الحدث"، أكد ميقاتي أنه "لا يمكن حل أزمة لبنان الحالية بطريقة تقليدية"، كاشفاً عن أن "أسماء سياسية قد تظهر على الساحة قبل بدء الاستشارات النيابية".
كانت هذه تفاصيل خبر ميقاتي: أسماء سياسية قد تظهر على الساحة قبل بدء الاستشارات النيابية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.