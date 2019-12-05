أكد رئيس بلدية شويفات ​زياد حيدر​، في حديث تلفزيوني، ان "الوضع في منطقة شويفات تحت السيطرة ويتم سحب ​المياه​ من النقاط الثلاث وهي جسر الحص ومحيط متجر سبوت والتوبيل"، موضحاً ان "سبب تراكم المياه هو الكمية الكبيرة من المتساقطات والتي تفوق قدرت استيعاب المجاري"، مشدداً على ان "​البلدية​ قامت بكل واجباتها ولكن يوجد اعمال ليست لدينا والتواصل بيننا وبين ​وزارة الاشغال​ قائم".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس بلدية شويفات: كمية الأمطار فاقت قدرة استيعاب المجاري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.