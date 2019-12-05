فيصل كرامي: الزمن ليس زمن رشيد كرامي بل زمن الضحالة

علق رئيس تيار "الكرامة" النائب ​فيصل كرامي​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي على تصريح النائب ​اللواء​ ​جميل السيد​ قائلاً: "نعم يا سعادة اللواء، ليس الزمن زمن ​رشيد كرامي​ وأمثاله من القامات الوطنية التي تحترم نفسها وتصون ​الدستور​ وتعطي لموقع ​رئاسة الحكومة​ قيمة مضافة، انه زمن الضحالة وللحديث صلة".

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