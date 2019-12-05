عقل: كلام سمير جعجع غوغائي

رأى عضو المكتب السياسي في ​التيار الوطني الحر​ ​زياد عقل​، انه "لا يمكن لرئيس ​حزب القوات اللبنانية​ ​سمير جعجع​ القول بانه جزء من ​الثورة​، لانه جزء من الطبقة السياسية والمسؤول عن تحالف كبير هو بداخله منذ سنوات، ويخوض غمار السياسية والتلزيمات والتعهدات والاموال المهدورة، ويجب عليه ان يتحمل المسؤولية"، معتبرا أن "هذا الخطاب الذي القاه جعجع يمثل اعلان للهزيمة والخسارة الكبيرة"، واصفاً اياه "بالغوغائي".

وفي حديث تلفزيوني، لفت عقل الى ان "جعجع حاول منذ اللحظة الاولى التي قدم رئيس ​حكومة​ تصريف الاعمال ​سعد الحريري​ من ​السعودية​ الاستقالة الاولى، اراد ان يشكل حكومة تناسبه ورئيس الحكومة السابق ​فؤاد السنيورة​"، مشدداً على ان ملف ​مكافحة الفساد​ ليس له حدود سياسية وهي تؤمن مردود ايجابي لكل القوى الحزبية"، منوهاً بأن حزب القوات لم يشارك او يساعد بتاتاً بملف مكافحة فساد دسم".

ودعا عقل الى "عدم التلهي بالحصص الحكومية"، متمنياً من "جعجع ان يفعل مثل ما فعل رئيس التيار الوطني الحر ​جبران باسيل​ بإعلانه عدم عرقلة ملف التأليف الحكومي".