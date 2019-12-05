الدفاع المدني: سحب عدد من السيارات العالقة على طريق عام خلدة- الناعمة- الشويفات

ذكرت المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني، أنّ "عناصر من ​الدفاع المدني​ عملوا لأكثر من 3 ساعات، على سحب عدد من السيارات العالقة جراء تجمّع المياه وتأمين سلامة المارة على طريق عام خلدة- ​الناعمة​- ​الشويفات​".

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