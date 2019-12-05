هوك عرض مكافأة بقيمة 15 مليون دولار مقابل معلومات عن قيادي بالحرس الثوري باليمن

لفت المبعوث الأميركي الخاص بشأن ​إيران​ ​براين هوك​ إلى أن "​النظام الإيراني​ قتل المئات من مواطنيه خلال ​الاحتجاجات​ الأخيرة"، مشيراً إلى أن "أعمال النظام الإيراني ضد ​المحتجين​ مخالفة لحقوق الإنسان"، مضيفاً "​الولايات المتحدة​ تدعو للإفراج عن كافة المعتقلين في السجون الإيرانية".

وفي ​مؤتمر​ صحفي، أشار هوك إلى أن "النظام الإيراني يواصل عمليات تزويد أذرعه في المنطقة بالأسلحة و​الصواريخ​"، لافتاً إلى أن "على إيران وقف تدخلاتها في ​اليمن​"، معلناً عن "عرض مكافأة بقيمة 15 مليون ​دولار​ مقابل معلومات عن قيادي في ​الحرس الثوري الإيراني​ في اليمن وهو متورط في نقل سلاح لميليشيات الحوثي والتخطيط لاعتداءات في المنطقة".