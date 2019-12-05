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هوك عرض مكافأة بقيمة 15 مليون دولار مقابل معلومات عن قيادي بالحرس الثوري باليمن

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لفت المبعوث الأميركي الخاص بشأن ​إيران​ ​براين هوك​ إلى أن "​النظام الإيراني​ قتل المئات من مواطنيه خلال ​الاحتجاجات​ الأخيرة"، مشيراً إلى أن "أعمال النظام الإيراني ضد ​المحتجين​ مخالفة لحقوق الإنسان"، مضيفاً "​الولايات المتحدة​ تدعو للإفراج عن كافة المعتقلين في السجون الإيرانية".

وفي ​مؤتمر​ صحفي، أشار هوك إلى أن "النظام الإيراني يواصل عمليات تزويد أذرعه في المنطقة بالأسلحة و​الصواريخ​"، لافتاً إلى أن "على إيران وقف تدخلاتها في ​اليمن​"، معلناً عن "عرض مكافأة بقيمة 15 مليون ​دولار​ مقابل معلومات عن قيادي في ​الحرس الثوري الإيراني​ في اليمن وهو متورط في نقل سلاح لميليشيات الحوثي والتخطيط لاعتداءات في المنطقة".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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