هوك عرض مكافأة بقيمة 15 مليون دولار مقابل معلومات عن قيادي بالحرس الثوري باليمن

لفت المبعوث الأميركي الخاص بشأن إيران براين هوك إلى أن "النظام الإيراني قتل المئات من مواطنيه خلال الاحتجاجات الأخيرة"، مشيراً إلى أن "أعمال النظام الإيراني ضد المحتجين مخالفة لحقوق الإنسان"، مضيفاً "الولايات المتحدة تدعو للإفراج عن كافة المعتقلين في السجون الإيرانية".
وفي مؤتمر صحفي، أشار هوك إلى أن "النظام الإيراني يواصل عمليات تزويد أذرعه في المنطقة بالأسلحة والصواريخ"، لافتاً إلى أن "على إيران وقف تدخلاتها في اليمن"، معلناً عن "عرض مكافأة بقيمة 15 مليون دولار مقابل معلومات عن قيادي في الحرس الثوري الإيراني في اليمن وهو متورط في نقل سلاح لميليشيات الحوثي والتخطيط لاعتداءات في المنطقة".
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