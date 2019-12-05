أفادت ​غرفة التحكم المروري​ أن ​حركة المرور​ على اتوستراد خلدة- الناعمة وبالعكس، بدأت بالتحسن بعد ازالة العوائق عن الطريق وكذلك ​الطريق البحرية​ تلحظ تحسن تدريجي لحركة المرور.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر التحكم المروري: حركة المرور على اتوستراد خلدة الناعمة بدأت بالتحسن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.