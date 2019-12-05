البنك الدولي يعتزم إنشاء صندوق ائتمان لمساعدة السودان

أكد عميد مجلس المديرين التنفيذيين في البنك الدولي، الدكتور ميرزا حسن، أن المجلس يعتزم إنشاء صندوق ائتمان لمساعدة الحكومة الانتقالية في السودان.

وقالت وزارة الخارجية السودانية -في بيان اليوم الخميس- إن رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك، شارك في حفل أقامه على شرفه، مجلس المديرين

بالبنك الدولي، في مقره في واشنطن.



وأضاف البيان أن الدكتور ميرزا حسن، أشاد الثورة السودانية وسلميتها، مناشدا أعضاء المجلس بالتواصل مع حكوماتهم بهدف تقديم الدعم للحكومة الانتقالية بالسودان، حتى تتجاوز التحديات التي تواجهها.



بدوره، استعرض حمدوك تطورات الأوضاع في السودان، خصوصا الوضع الاقتصادي، لافتا إلى أولويات حكومته وبرنامج الإصلاح الاقتصادي، بما في ذلك المعالجات الموضوعة للسيطرة على التضخم، وإزالة التشوهات في النظام الضريبي، وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي.

وأكد أن السودان مؤهل للإعفاء من الديون، وهو الأمر الذي أقره أعضاء المجلس، الذين أوضحوا أن إجراءات استفادة السودان من مبادرة إعفاء الديون هي مسألة وقت.