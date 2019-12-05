مقتل مسلحين جراء تبادل لإطلاق النار مع القوات الباكستانية

أعلن الجيش الباكستاني مقتل مسلحين اثنين، بالإضافة إلى إثنين من جنوده، وذلك في تبادل لإطلاق النار قرب قرية (بويا) بإقليم شمال (وزيرستان).
وأوضح الجيش الباكستاني - في بيان نقلته شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية اليوم /الخميس/ - أن قواته داهمتمخبأً للمتشددين في منطقة قبلية على الحدود مع أفغانستان؛ مما أدى إلى تبادل لإطلاق النار بين الجانبين وسقوط قتلى.
ولم يذكر بيان الجيش الباكستاني المزيد من التفاصيل.
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