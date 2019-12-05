اخبار العالم

مقتل مسلحين جراء تبادل لإطلاق النار مع القوات الباكستانية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

 أعلن الجيش الباكستاني مقتل مسلحين اثنين، بالإضافة إلى إثنين من جنوده، وذلك في تبادل لإطلاق النار قرب قرية (بويا) بإقليم شمال (وزيرستان).

 

وأوضح الجيش الباكستاني - في بيان نقلته شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية اليوم /الخميس/ - أن قواته داهمت

مخبأً للمتشددين في منطقة قبلية على الحدود مع أفغانستان؛ مما أدى إلى تبادل لإطلاق النار بين الجانبين وسقوط قتلى.


ولم يذكر بيان الجيش الباكستاني المزيد من التفاصيل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مقتل مسلحين جراء تبادل لإطلاق النار مع القوات الباكستانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا