روسيا تعلق العمل بمنشأة فوردو النووية الإيرانية

أعلنت شركة (TVEL) الروسية للوقود النووي التابعة لشركة "روس أتوم" الروسية، اليوم الخميس، أنها علقت مشروعًا لإعادة استخدام الأنشطة في محطة فوردو النووية الإيرانية بسبب بدء تخصيب اليورانيوم في المنشأة.
وأوضحت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية أن العاملين في (TVEL)، وفقًا لخطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA)، على مشروع لتعديل سلسلتين من أجهزة الطرد المركزي للغاز في مصنع Fordow لتمكين إنتاج نظائرالتيلريوم المستقرة (غير المشعة) للأغراض الطبية منذ عام 2017.
كان علي أكبر صالحي، رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، قد أعلن مؤخرا استئناف عمليات تخصيب اليورانيوم في منشأة فوردو، بغض النظر عن إجراءات الحظر المفروضة من جانب الولايات المتحدة الأمريكية.
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