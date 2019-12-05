9.3 مليون سوداني سيحتاجون إلى مساعات العام المقبل

ذكر مكتب الأمم المتحدة لتنظيم الشئون الإنسانية "أوتشا" في السودان، أن 9.3 مليون شخص في السودان، أي واحد من كل أربعة سودانيين، سيحتاجون إلى المساعدات في عام 2020، منهم 5 ملايين مستهدفين بالمساعدات الإنسانية.

وأوضح مكتب "أوتشا"، في بيان اليوم الخميس، أن الأموال اللازمة لهذه التدخلات الإنسانية تبلغ 1.4 مليار دولار.. مشيرا إلى أنه بدأ في جنيف استعراض الأمم المتحدة العالمي للشؤون الإنسانية لعام 2020، حيث أطلقت "وثيقة اللمحة العامة عن العمل الإنساني العالمي" في آن واحد في برلين وبروكسل ولندن وواشنطن، التي تعد التقييم الأكثر شمولية وموثوقية والمستند إلى أدلة للاحتياجات الإنسانية في

العالم.وأشار البيان إلى أنه، في عام 2020، سوف يحتاج حوالي 168 مليون شخص إلى المساعدات الإنسانية والحماية، وهو الرقم الأعلى منذ عقود، فيما تهدف الأمم المتحدة والمنظمات الشريكة إلى تقديم المساعدات إلى ما يقرب من 109 ملايين من الأشخاص الأكثر عرضة للمخاطر، وسيتطلب ذلك تمويلًا بقيمة 29 مليار دولار.



وأضاف أن أحد العوامل الرئيسية التي تحرك الاحتياجات الإنسانية في السودان يتمثل في الأزمة الاقتصادية، فمعدلات التضخم المرتفعة، التي تقف الآن عند 58 في المائة، والأسعار المرتفعة يقللان معا

من قدرة الأشخاص على التغلب ويساهمان في حالة عدم استتباب الأمن الغذائي التي تزداد سوءا.. لافتا إلى أن سنوات الركود الاقتصادي والاستثمار القليل في الأجهزة العامة، أدت إلى تعميق الاحتياجات في جميع أنحاء البلاد بما في ذلك المناطق الوسطى والشرقية من السودان.



وأوضح "أوتشا" أنه على الرغم من أن التقارير الأولية تشير إلى وجود حصاد جيد نسبيا في عام 2019، إلا إنها لن تقاوم تأثير تضخم الأسعار، إذ يعاني ما لا يقل عن 17.7 مليون شخص (42 في المائة من السكان) من مستوى ما من عدم استتباب الأمن الغذائي، ويحتاج حوالي 6.2 مليون شخص إلى الغذاء ووسائل العيش، فضلا عن أن معدلات سوء التغذية مرتفعة في مختلف أنحاء البلاد، حيث يعاني حوالي 2.4 مليون طفل من سوء التغذية الحاد".