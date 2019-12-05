أعلنت السلطات في بوروندي، مصرع 28 شخصًا جراء انهيارات أرضية وقعت بعد هطول أمطار غزيرة مؤخرًا، مشيرة إلى أنه من المرجح ارتفاع عدد الضحايا.
وقال ديزاير ناداجيجيمانا المسئول المحلي في بلدة (موجينا) - وفقًا لشبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية اليوم الخميس- "إنه تم انتشال 28 جثمانًا منمنطقتي (روكومبي - نيمبوندو) في إقليم (سيبيتوك) الواقع شمال غرب البلاد".
يُشار إلى أن العديد من دول شرق إفريقيا قد شهدت حدوث فيضانات وانهيارات أرضية خلال الأسابيع الأخيرة؛ بسبب هطول الأمطار الغزيرة.
كانت هذه تفاصيل خبر مصرع 28 شخصا جراء انهيارات أرضية في بوروندي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.