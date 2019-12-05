مصرع 28 شخصا جراء انهيارات أرضية في بوروندي

أعلنت السلطات في بوروندي، مصرع 28 شخصًا جراء انهيارات أرضية وقعت بعد هطول أمطار غزيرة مؤخرًا، مشيرة إلى أنه من المرجح ارتفاع عدد الضحايا.

وقال ديزاير ناداجيجيمانا المسئول المحلي في بلدة (موجينا) - وفقًا لشبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية اليوم الخميس- "إنه تم انتشال 28 جثمانًا من

منطقتي (روكومبي - نيمبوندو) في إقليم (سيبيتوك) الواقع شمال غرب البلاد".



يُشار إلى أن العديد من دول شرق إفريقيا قد شهدت حدوث فيضانات وانهيارات أرضية خلال الأسابيع الأخيرة؛ بسبب هطول الأمطار الغزيرة.