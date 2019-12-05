مسئول جزائري: الانتخابات الرئاسية ستجرى في ظروف جيدة

أكد حسن رابحي وزير الاتصال (الإعلام) الناطق للحكومة الجزائرية ، اليوم الخميس ، أن الانتخابات الرئاسية المقررة يوم الخميس المقبل، ستتم في ظروف عادية وجيدة، كما سيتعاطى معها الشعب بإيجابية وكثافة.

وقال رابحي، في تصريحات له اليوم

الخميس، إن "كل شرائح المجتمع على تعلق كبير ووثيق مع الموعد الانتخابي الذي نحن على يقين أنه سيتم في ظروف عادية وجيدة وهو الموعد الذي سيأتي بثماره ويجنيها كل الشعب الجزائري".



وأضاف أنه سيتم خلال هذه الانتخابات الرئاسية تسجيل تعامل كبير وإيجابي ومكثف للشعب الجزائري الذي سيؤدي واجبه الانتخابي، مشيرا إلى أن المواطن الجزائري على وعي أنه من خلال تأديته لواجبه الانتخابي سيمكن البلاد من توفير شروط الأمن والاستقرار وتحقيق وهي تحقيق آفاق التنمية المستدامة للبلاد.