14 ألف نازح و111 ألف عائد في السودان

ذكر مكتب الأمم المتحدة لتنظيم الشئون الإنسانية "أوتشا" في السودان، إنه خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2019، سجلت المنظمة الدولية للهجرة 14 ألفا و 500 نازح، و111 ألفا و500 عائد في ست ولايات في السودان.

وأوضح مكتب "أوتشا" - في بيان اليوم الخميس- أن أعلى عدد من النازحين كان في ولاية جنوب دارفور (جنوب غرب السودان)، حيث تم تسجيل 5800 شخص، وكان أكبر عدد من العائدين المسجلين في ولاية

شمال دارفور (شمال غرب السودان)، حيث تم تسجيل 44500 شخص، عازيا ذلك إلى تحسن الأوضاع الأمنية ووقف الأعمال القتالية ومبادرات بناء السلام التي اتخذتها حكومة السودان والشركاء.



وأضاف البيان "لا تزال هناك مخاوف بشأن الخدمات في مناطق العودة، والتي غالبا ما تفتقر إلى أبسط الخدمات التي يمكن أن تؤثر على استدامة عمليات العودة"، داعيا الحكومة، بمساعدة الشركاء، إلى

العمل على ضمان حصول مواقع العودة على الخدمات الأساسية اللازمة، بما في ذلك الحماية والمياه والمرافق الصحية والنظافة والصحة والتغذية والتعليم، مشيرا إلى أن الأشخاص النازحين، يعتبرون جميع الأشخاص السودانيين الذين أُجبروا على أو اضطروا إلى الفرار من محل إقامتهم المعتاد منذ عام 2003، ثم طلبوا الأمان في مكان مختلف.

\

وعرف العائدين بأنهم جميع الأشخاص السودانيين الذين نزحوا سابقا من أماكن إقامتهم المعتادة منذ عام 2003، وعادوا طوعا إلى مكان إقامتهم المعتادة، بصرف النظر عما إذا كانوا قد عادوا إلى مكان إقامتهم السابق أو إلى نوع آخر من المأوى.