رئيسة مجلس النواب الأميركي تهاجم ترامب وتصفه بـ"الجبان"

هاجمت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي، اليوم الخميس، الرئيس دونالد ترامب وذلك بعد إصدارها أوامر بتوجيه اتهامات بحقه تمهيدا لمحاكمته.

ووصفت بيلوسي، الرئيس ترامب بـ"الجبان" و"القاسي" لعدم معالجته مشكلة العنف بالأسلحة النارية ومشكلة حماية اللاجئين، المعروفين بـ"الحالمين"، وقضية التغير المناخي.

وأضافت الديمقراطية، التي يسيطر حزبها هعلى مجلس النواب، أن معالجة تلك القضايا تعود للناخبين الأميركيين الذين سيقررون من سيختارون في انتخابات الرئاسة المقررة العام المقبل.

ونفت بيلوسي بحزم أن يكون الديمقراطيون قد سعوا لمساءلة ترامب لأنهم يكرهون الرئيس الجمهوري.

وقالت إن النواب يقومون بواجبهم الدستوري بمنع إساءة استغلال السلطات الرئاسية.

تأتي هذه التصريحات بعد أن أمرت بيلوسي، اللجنة القضائية في مجلس النواب بإعداد لائحة اتهامات لمساءلة الرئيس فيما يتعلق بجهوده للضغط على أوكرانيا للتحقيق في أنشطة منافس سياسي.

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