المظاهرات تعم فرنسا احتجاجا على خطة لإصلاح نظام التقاعد

عمت المظاهرات العارمة أنحاء فرنسا، اليوم الخميس، احتجاجا على خطة إصلاح نظام التقاعد التي طرحها الرئيس إيمانويل ماكرون.

واندلعت بعض الاشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين في مدن عدة منها العاصمة باريس ورين ونانت وبوردو.

وشوهد ملثمون يخربون الممتلكات ويشتبكون مع الشرطة في مسار مسيرة في باريس. بينما أطلقت الشرطة الفرنسية الغاز المسيل للدموع لتفريقهم.

وشارك عمال السكك الحديدية ومعلمون ومسعفون وغيرهم، اليوم الخميس، في أكبر إضراب عن العمل في القطاع العام في فرنسا منذ عقود من أجل إجبار ماكرون على التخلي عن خطط إدخال تعديلات على نظام التقاعد في البلاد.

وقالت شركة السكك الحديدية الحكومية الفرنسية (إس إن سي إف) إن خدمات القطارات الفرنسية "سوف تشهد اضطرابا شديدا" مرة أخرى غدا الجمعة، بعد يوم شهد إلغاء تسعة من كل 10 قطارات تتحرك في رحلات للمسافات الطويلة.

وذكرت الشركة أن حوالي 55,6% من موظفي شركة (إس إن سي إف) شاركوا في إضراب اليوم الخميس، بما في ذلك 85,7% من سائقي القطارات.