تواصل الاحتجاجات في لبنان لليوم الـ50 على التوالي

تواصلت الاحتجاجات الشعبية، اليوم الخميس، في لبنان لليوم الـ50 على التوالي في عدد من المناطق في العاصمة بيروت وشمال لبنان وجنوبه للمطالبة بتحسين الأوضاع الاقتصادية وتشكيل حكومة إنقاذ.

وتجمع عدد من المحتجين أمام مقر جمعية المصارف في بيروت وصيدا اليوم احتجاجاً على تعامل المصارف مع المودعين، بعد تحديد المصارف سقف السحوبات للمودعين من المصارف، وأعلنوا أنهم سيقومون بجولة على مصارف عدة في بيروت، مطالبين بتوضيح حول القرار الجديد للمصارف.

وفتح الجيش اللبناني صباح اليوم غالبية الطرقات في المناطق اللبنانية المختلفة التي قام المحتجون مساء أمس بإقفالها

Advertisements

اقرأ أيضاً... الرئاسة اللبنانية تعلن بدء مشاورات تشكيل حكومة جديدة

وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري قد أعلن استقالة حكومته في 29 أكتوبر الماضي "تجاوباً مع إرادة الكثير من اللبنانيين الذين نزلوا إلى الساحات ليطالبوا بالتغيير، والتزاماً بضرورة تأمين شبكة أمان تحمي البلد في هذه اللحظة التاريخية"، وذلك بعد 13 يوماً من الاحتجاجات الشعبية.

وأعلنت المديرية العامة لرئاسة الجمهورية في بيان صحفي أمس الأربعاء أن يوم الاثنين المقبل موعد للاستشارات النيابية الملزمة لتسمية الرئيس المكلف بتشكيل حكومة جديدة.