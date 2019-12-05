البيت الأبيض: على الديموقراطيين الخجل من أنفسهم بسبب التحقيق لعزل ترامب

أكد البيت الأبيض، بضرورة أن يخجل الديموقراطيين من أنفسهم، بعد أن أطلقت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي إجراءات عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقالت كبيرة المتحدثين باسم ترامب ستيفاني جريشام على تويتر: "يجب أن يخجل الديموقراطيون من أنفسهم"، مضيفةً "عندما يطلق مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديموقراطيون إجراءات العزل، فإن ترامب يتطلع إلى محاكمة عادلة في مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه الجمهوريون".