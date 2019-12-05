كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب: سأنتصر في معركة العزل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مساء الخميس، أنه سينتصر في معركة العزل.

هذا وقالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، اليوم الخميس، إنها ستطلب من قادة المجلس المضي قدماً في صياغة مواد توجيه اتهام بالتقصير للرئيس دونالد ترامب.

وقالت بيلوسي، زعيمة الديمقراطيين في مجلس النواب في الكونجرس الأمريكي، إن تصرفات ترامب مع أوكرانيا كانت بمثابة تحدٍ لـ"رؤية مؤسسي بلادنا" وللقسم الذى أداه عندما تولى المنصب. وأضافت: "ديمقراطيتنا على المحك، فالرئيس لا يترك لنا خياراً غير التحرك، لأنه يحاول إفساد الانتخابات مجدداً لمصلحته الشخصية".