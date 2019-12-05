اشتباكات بين قوات الأمن الفرنسية والمتظاهرين

وتعد احتجاجات، اليوم، هي الأكبر للعاملين بالقطاع العام منذ عقود، بهدف إجبار الرئيس إيمانويل ماكرون على التخلي عن خطط لإصلاح نظام معاشات التقاعد.

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وذكرت قناة بي.إف.إم التلفزيونية الإخبارية أن شبكات المواصلات في باريس ومدن فرنسية أخرى تعطلت بشكل شبه كامل، وسط احتجاجات أعلنتها نقابات العمال تهدد بشل الحركة في فرنسا لأيام، وتشكل أكبر تحد لإصلاحات ماكرون منذ بدء احتجاجات "السترات الصفراء".

وقبل انطلاق مسيرة في نانت، ألقى بعض المحتجين مقذوفات على الشرطة التي ردت بإطلاق الغاز المسيل للدموع وباعتقال البعض.

من جانبها أعلنت إدارة "برج إيفل" إغلاق أبوابه أمام الزوار بسبب الإضراب العام، كما أغلق متحف أورسيه للفن الحديث أبوابه.