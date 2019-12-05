كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيلوسي تأمر بصياغة لوائح الاتهام ضد ترامب وتؤكد مساءلته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أمرت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، اليوم الخميس، بصياغة لوائح الاتهام ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتؤكد مساءلته.
وقالت بيلوسي، اليوم الخميس، إن تصرفات ترامب مع أوكرانيا كانت بمثابة تحدٍ لـ"رؤية مؤسسي بلادنا" وللقسم الذى أداه عندما تولى المنصب.
وأضافت: "ديمقراطيتنا على المحك، فالرئيس لا يترك لنا خياراً غير التحرك، لأنه يحاول إفساد الانتخابات مجدداً لمصلحته الشخصية".
وأدلت بيلوسي بالبيان بعد يوم من قول ثلاثة من أساتذة القانون للنواب إنهم يعتقدون بشدة أن ترامب ارتكب أفعالاً ترقى لمستوى جرائم التقصير، بموجب الدستور الأمريكي.وقالت بيلوسي إن أفعال ترامب انتهكت بشدة الدستور، وأنها تتصرف "بحزن ولكن بثقة وتواضع وولاء لمؤسسي بلادنا، وقلوبنا مليئة بالحب لأمريكا".