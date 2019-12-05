بيلوسي تأمر بصياغة لوائح الاتهام ضد ترامب وتؤكد مساءلته

وقالت بيلوسي، اليوم الخميس، إن تصرفات ترامب مع أوكرانيا كانت بمثابة تحدٍ لـ"رؤية مؤسسي بلادنا" وللقسم الذى أداه عندما تولى المنصب.

وأضافت: "ديمقراطيتنا على المحك، فالرئيس لا يترك لنا خياراً غير التحرك، لأنه يحاول إفساد الانتخابات مجدداً لمصلحته الشخصية".

وأدلت بيلوسي بالبيان بعد يوم من قول ثلاثة من أساتذة القانون للنواب إنهم يعتقدون بشدة أن ترامب ارتكب أفعالاً ترقى لمستوى جرائم التقصير، بموجب الدستور الأمريكي.

وقالت بيلوسي إن أفعال ترامب انتهكت بشدة الدستور، وأنها تتصرف "بحزن ولكن بثقة وتواضع وولاء لمؤسسي بلادنا، وقلوبنا مليئة بالحب لأمريكا".