أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الخميس

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أخبار عاجلة الآن || استهداف مخزن أسلحة للحرس الثوري الإيراني في سوريا

أفادت قناة العربية، بأن غارة مجهولة، استهدفت مخزن أسلحة للحرس الثوري الإيراني في مطار قرب البوكمال السورية. Advertisements آخر الأخبار العاجلة في العالم || القبض على عناصر من "بوكو حرام" الإرهابي

ألقت القوات المسلحة بالخرطوم، ألقت القبض على عناصر تابعين لتنظيم "بوكو حرام" الإرهابي، داخل الحدود السودانية. أخبار عالمية عاجلة اليوم || موجة غضب واسعة تضرب فرنسا

دعت غالبية النقابات العمالية، في فرنسا إلى إضراب عام ومفتوح، رفضا لمشروع قانون جديد لنظام التقاعد الذي تعتزم الحكومة تقديمه قريبا أمام البرلمان بهدف المصادقة عليه.

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