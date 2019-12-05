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برهم صالح يصادق على قانون إنهاء عمل مجالس المحافظات بالعراق

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الخميس 05/ديسمبر/2019 - 05:07 م

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برهم صالح

برهم صالح

الخليج 365

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صادق الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الخميس، على قانون إنهاء عمل مجالس المحافظات.

ويذكر أن صوت مجلس النواب العراقي، اليوم الثلاثاء، لصالح تعديل قانوني أنهى بموجبه عمل مجالس المحافظات، وتكليف أعضاء البرلمان بمهمة مراقبة عمل المحافظ ونائبيه في المحافظات.

وأقر أعضاء البرلمان مقترح قانون التعديل الثاني لقانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية رقم 12 لعام 2018.

ونص التعديل على ”إنهاء عمل مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم ومجالس الأقضية والنواحي الحالية التابعة لها“.

ومنذ بدء الاحتجاجات، سقط 347 قتيلًا على الأقل و15 ألف جريح، وفق إحصاء تم إعداده استنادًا إلى أرقام لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، ومفوضية حقوق الإنسان الرسمية التابعة للبرلمان، ومصادر طبية وحقوقية.

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