أزمة معبر سبتة.. عبيابة: في القريب العاجل ستعود الأمور إلى نصابها كما كانت عليه في السابق

بعد إبلاغ مصالح الجمارك في منطقة باب سبتة، حكام المدينة المحتلة بقرار رسمي للمغرب، يفضي بإغلاق معبر “طرخال 2” بشكل نهائي، أمام ممتهني التهريب المعيشي، أدلى الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس، بتصريحات مغايرة تماما.

وقال الحسن عبيابة، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في ندوته الأسبوعية، اليوم، إنه “في القريب العاجل ستعود الأمور إلى نصابها في المعبر، كما كانت عليه في السابق”، مشيرا إلى إعادة فتح المغرب للمعبر الحدودي.

وسبق للسلطات المغربية أن أعلنت نفيها لوجود موعد محدد لفتح معبر باب سبتة المحتلة، رافضة التحركات، التي تقوم بها سلطات المدينة المحتلة، ومعها بعض المواقع الإخبارية، بهدف «ممارسة الضغط والتضليل» في ملف فتح المعبر الحدودي باب سبتة، من خلال الإعلان بشكل منفرد عن تاريخ إعادة فتحه يوما بعد ذكرى استقلال المغرب.

وكان مرصد الشمال لحقوق الإنسان قد تحدث عن ضغط تمارسه سلطات الاحتلال الإسباني في سبتة المحتلة، منذ أزيد من شهر، بهدف إعادة فتح معبر طراخال 2، المتخصص في التهريب المنظم، وذلك بترويج حكايات، وقصص و”فيديوهات”، وأخبار مزيفة.

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وجدد المرصد تأكيده رفض إعادة فتح معبر الموت طراخال 2 في وجه التهريب المنظم، موضحا أن هذا النشاط التجاري تستفيد منه سلطات المدينة المحتلة بالدرجة الأولى، من خلال إنعاش “اقتصادها” من وراء نشاط غير مشروع، وإغراق السوق المغربية ببضائع، وسلع غذائية منتهية الصلاحية، وأخرى لا تستجيب للمعايير المعمول بها.

وتحدث المرصد عن استثمار مآسي نساء، ورجال، وشباب ممن دفعتهم الظروف الاجتماعية، والاقتصادية، والتوزيع غير العادل للثروات، وانتشار الفساد والبطالة، إلى المخاطرة بأرواحهم، وسلامتهم مقابل دريهمات معدودة.

وشدد المرصد على ضرورة تنمية المنطقة، من خلال توفير بدائل حقيقية عن التهريب بشتى أنواعه، تضمن الكرامة للسكان، ويكون لها وقع مباشر عليهم، مستنكرا صمت السلطات المحلية، والمؤسسات المنتخبة، والبرلمانيين إزاء الركود الاقتصادي، وعدم قدرتها على طرح بدائل حقيقية للنهوض بالمنطقة.