الأخبار السيئة تلاحق الدميعي في اتحاد طنجة.. نجم الفريق يغيب لمدة طويلة

تلقى فريق اتحاد طنجة لكرة القفدم، ضربة موجعة، بعد تأكد غياب واحد من أبرز نجومه لمدة طويلة، الأمر يتعلق باللاعب نعمان أعراب، الذي تعرض لإصابة في المباراة التي جمعت الفريق، أمس الأربعاء، بأولمبيك خريبكة.

وأكد النادي الطنجاوي، بأن أعراب تعرض لتمدد في الكاحل في مباراة أمس ما يستوجب خضوعه للراحة والعلاج، لفترة ستصل لـ6 أسابيع.

هذا الغياب، يشكل خبر حزينا للمدرب هشام الدميعي، الذي كان يراهن كثيرا على اللاعب من أجل الخروج من دوامة النتائج السلبية، والانعتاق من المراكز المتأخرة.

وسينضاف أعراب للاعب كمال أيت الحاج، الذي يغيب هو أيضا عن الفريق بسبب الإصابة.

جدير ذكره، أن الفريق الطنجاوي، الذي يعيش على إيقاع الأزمات الداخلية والإدارية، يحتل المركز 13 في البطولة الاحترافية، برصيد 6 نقاط، بفوز واحد، 3 تعادلات، و3 هزائم.